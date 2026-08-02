Экс-игрок НБА заявил, что у Леброна нет менталитета Коби Брайанта и Майкла Джордана

Бывший форвард «Филадельфии Сиксерс» Андрес Ночиони заявил, что четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс не обладает тем же инстинктом «убийцы», который отличал легенд лиги Коби Брайанта и Майкла Джордана.

«Коби Брайант просто уничтожал тебя. Он был настоящим серийным убийцей. Невероятно конкурентным. Думаю, по своему складу мышления он был ближе всех к Майклу Джордану. Мне доводилось играть против Леброна Джеймса. Для меня Леброн — игрок уровня топ-2 или топ-3 в истории НБА, один из величайших баскетболистов. Но я не знаю, есть ли у него то, что было у Коби и Джордана.

Они были настоящими серийными убийцами. У них был совершенно особый менталитет. Леброн — суперзвезда во всех смыслах этого слова, но я не уверен, что у него есть тот самый инстинкт убийцы», — сказал Ночиони в эфире Todo Notias.