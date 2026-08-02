«Вне площадки — достану ремень». Отец Джейлена Брансона раскрыл договорённость с сыном

Отец разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона и помощник главного тренера команды Рик Брансон рассказал, какие правила действуют в их отношениях во время совместной работы в клубе.

«У нас есть правило. Как и с Джошем [Хартом]: на площадке можешь хоть послать меня куда подальше. Но если сделаешь это за пределами площадки, тогда я уже не тренер, а отец. И тогда я достану ремень», — приводит слова Брансона-старшего аккаунт LegionHoops в социальной сети Х.

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Нью-Йорк» стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс». «Никс» завоевали чемпионский титул впервые за 53 года, а Джейлен Брансон был признан самым ценным игроком финала.