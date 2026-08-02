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Российский форвард из «Енисея» продолжит карьеру в NCAA — источник

Российский форвард из «Енисея» продолжит карьеру в NCAA — источник
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21-летний российский баскетболист «Енисея» Алексей Середа, выступающий на позициях форварда и центрового, продолжит карьеру за океаном. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват».

По имеющейся информации, Середа присоединится к команде Университета Южной Алабамы South Alabama Jaguars. Данный коллектив выступает в первом дивизионе NCAA.

Середа является воспитанником красноярского баскетбола. До 2020 года обучался и играл в системе СШОР «Красноярск». В период с 2020 по 2025 год находился в системе молодёжных команд «Локомотива-Кубань». За время в составе «Локо» Алексей трижды становился бронзовым призёром: в 2021 и 2022 годах в рамках первенства ДЮБЛ, а в 2024 году завоевал бронзу Единой молодёжной Лиги ВТБ.

Уже в августе 2025 года Середа вернулся в родной Красноярск, подписав контракт с основной командой «Енисея». В сезоне-2025/2026 дебютировал в основной Единой лиге ВТБ.

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