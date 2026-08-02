Адетокунбо принципиально не тренируется с игроками НБА не из своей команды

Чемпион НБА и игрок «Майами Хит» Яннис Адетокунбо признался, что не проводит совместные тренировки с действующими игроками лиги, если они не являются его одноклубниками.

«Я не умею притворяться. Как мы можем вместе тренироваться, если играем в одной лиге и выходим друг против друга? Причина, по которой я не выигрываю чемпионат, — это ты. Ты стоишь у меня на пути. Какого чёрта мне тогда тренироваться вместе с тобой? Я не умею быть фальшивым. Стоит тебе начать тренироваться с другими игроками, потом вы начинаете общаться, проводить время вместе.

А потом во время матча ты видишь его в «краске», хочешь врезаться ему плечом в грудь, но уже не можешь сделать это так, как должен. Я не могу так играть. Поэтому я не тренируюсь с действующими игроками НБА. Если ты не выступаешь в НБА, тогда никаких проблем — с удовольствием потренируюсь с тобой», — приводит слова Адетокунбо в аккаунт The Heat Realm в социальной сети Х.