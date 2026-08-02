«Надеюсь, что меня пригласят». 37-летний Дюрант заявил о готовности выступить на ОИ-2028

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», выразил интерес к участию в Олимпиаде-2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, в составе национальной команды США.

«Всё зависит от [управляющего директора Федерации баскетбола США] Гранта Хилла и от того, чего хочет добиться сборная США. Я стараюсь оставаться в форме и надеюсь, что меня пригласят, но есть так много отличных игроков, которые заслуживают места в сборной», — приводит слова Дюранта портал ESPN.

Кевин уже является четырёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2012, 2016, 2020, 2024).