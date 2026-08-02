19-летний защитник из «Самары» пополнил состав МБА

Защитник «Самары» Артём Пивцайкин официально стал игроком московского баскетбольного клуба МБА, срок контракта команда не назвала, однако ранее источники сообщали, что соглашение будет многолетним.

Фото: ПБК МБА

В системе «Самары» Пивцайкин находился последние три года, а в сезоне-2024/2025 дебютировал за основную команду в Единой лиге ВТБ, проведя 11 матчей и установив личный рекорд в 15 очков за игру. В его активе также победы в первенстве России в составе ЦСКА и «Москвы-1», а также попадание в символическую пятёрку финала ДЮБЛ в 2025 году.

Ранее состав МБА пополнил экс-капитан «Енисея» Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда.