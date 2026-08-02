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19-летний защитник из «Самары» пополнил состав МБА

19-летний защитник из «Самары» пополнил состав МБА
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Защитник «Самары» Артём Пивцайкин официально стал игроком московского баскетбольного клуба МБА, срок контракта команда не назвала, однако ранее источники сообщали, что соглашение будет многолетним.

Фото: ПБК МБА

В системе «Самары» Пивцайкин находился последние три года, а в сезоне-2024/2025 дебютировал за основную команду в Единой лиге ВТБ, проведя 11 матчей и установив личный рекорд в 15 очков за игру. В его активе также победы в первенстве России в составе ЦСКА и «Москвы-1», а также попадание в символическую пятёрку финала ДЮБЛ в 2025 году.

Ранее состав МБА пополнил экс-капитан «Енисея» Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда.

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