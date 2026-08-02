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«Считаю его братом, рад за него». Адебайо — о решении Леброна перейти в «Филадельфию»

«Считаю его братом, рад за него». Адебайо — о решении Леброна перейти в «Филадельфию»
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Филадельфии Сиксерс», а не вернуться в состав флоридского клуба.

«У меня с Броном отличные отношения. Честно говоря, я считаю его своим братом. Мы вместе играли за олимпийскую сборную, но ещё до этого всегда могли спокойно поговорить по душам. Я рад за него. Всегда хочется, чтобы у близкого тебе человека всё складывалось как можно лучше. Вот и всё», — сказал Адебайо во время общения с журналистами.

Адебайо и Джеймс бывшие партнёры по сборной США, вместе завоевавшие золото Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

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