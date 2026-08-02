Адебайо не включил Леброна в топ-5 величайших баскетболистов в истории

Центровой «Майами Хит» американец Бэм Адебайо назвал топ-5 величайших баскетболистов в истории, сообщает аккаунт Heat Central в социальной сети Х.
Топ-5 величайших баскетболистов в истории, по мнению Адебайо:
1. Коби Брайант.
2. Стефен Карри.
3. Майкл Джордан.
4. Кевин Дюрант.
5. Тим Данкан.
Бэм является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США на Играх-2020 в Токио и Играх-2024 в Париже. Кроме того, Адебайо трижды принимал участие в Матче всех звёзд (2020, 2023, 2024). Американский игрок выступает в составе «Майами» с 2017 года, когда клуб выбрал его на драфте под 14-м номером в первом раунде.