Адебайо не включил Леброна в топ-5 величайших баскетболистов в истории

Центровой «Майами Хит» американец Бэм Адебайо назвал топ-5 величайших баскетболистов в истории, сообщает аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

Топ-5 величайших баскетболистов в истории, по мнению Адебайо:

1. Коби Брайант.

2. Стефен Карри.

3. Майкл Джордан.

4. Кевин Дюрант.

5. Тим Данкан.

Бэм является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США на Играх-2020 в Токио и Играх-2024 в Париже. Кроме того, Адебайо трижды принимал участие в Матче всех звёзд (2020, 2023, 2024). Американский игрок выступает в составе «Майами» с 2017 года, когда клуб выбрал его на драфте под 14-м номером в первом раунде.