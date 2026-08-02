Инсайдер: в «Уорриорз» не отказались от идеи вновь объединить Дюранта и Карри

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» по-прежнему рассматривает возможность в будущем вернуть в команду двукратного MVP финала НБА Кевина Дюранта и вновь объединить его со Стефеном Карри. Об этом сообщил инсайдер Бретт Сигель.

«По информации, «Голден Стэйт Уорриорз» начнёт сезон-2026/2027, внимательно следя за командами, которые могут оказаться под давлением, прежде всего за «Хьюстон Рокетс» и двукратным MVP финала НБА Кевином Дюрантом. По данным источников, владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб и руководство клуба по-прежнему не отказались от идеи однажды вновь объединить Дюранта со Стефеном Карри», — написал Сигель на своей странице в социальной сети Х.

Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год. Вместе с Карри он дважды стал чемпионом НБА и в обоих случаях был признан самым ценным игроком финальной серии.