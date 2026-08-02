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«Рад за него. Это здорово для НБА». Дюрант — о переходе Леброна в «Филадельфию»

«Рад за него. Это здорово для НБА». Дюрант — о переходе Леброна в «Филадельфию»
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37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», высказался насчёт решения 41-летнего соотечественника Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию Сиксерс».

«Я вообще ничего не знал. Леброн — человек скрытный. Вокруг него много шума, но никогда не знаешь, что у него на уме. Я рад за него. Это отличное решение — перейти в команду, у которой есть хорошие шансы на победу. В «Филадельфии» отличные фанаты, и это здорово для лиги. За его решением следили очень много людей», — приводит слова Дюранта портал ESPN.

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