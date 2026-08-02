«Он невероятно хорош, настоящий убийца». Карлайл сравнил Дончича с Мэджиком Джонсоном

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл, ранее работавший с Лукой Дончичем в «Даллас Маверикс», рассказал, что уже в первый день совместной работы сравнил словенца с легендарным разыгрывающим Мэджиком Джонсоном.

«Когда Лука приехал к нам осенью, уже в первый день тренировочных матчей он вышел на площадку вместе с нашей довольно опытной командой. Тогда у нас были Деандре Джордан, Уэс Мэттьюз, Харрисон Барнс и ещё несколько очень хороших игроков. И Лука играл с ними так, словно это Мэджик Джонсон. Подбирал мячи, раздавал передачи направо и налево. Он практически не пытался сам набирать очки. Тогда я подумал: «Боже, да это же игрок типа Мэджика Джонсона».

Потом начался сезон, и я до конца не понимал, на какой позиции его использовать. Мне казалось, что он скорее лёгкий форвард, потому что его рост был почти два метра. Но Лука всё время повторял, что он разыгрывающий. Спустя 8-10 матчей мы перевели его на позицию первого номера, а Денниса Смита стали использовать без мяча. Дальше, как говорится, уже история.

Его первые три сезона получились историческими. И я уже говорил это раньше: если говорить о таланте, игровых качествах и обо всём остальном, то Лука — самый уникальный игрок, с которым мне когда-либо доводилось работать. Он просто невероятно хорош. И ещё он настоящий убийца на площадке. У него менталитет победителя. Если окружить его правильными партнёрами, я просто не представляю, как можно найти способ его остановить. Потому что он чертовски умён, знает все хитрости этой игры и прекрасно понимает, как побеждать», — сказал Карлайл в эфире Draymond Green Show.