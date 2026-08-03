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«Это ужасно». Шакил О'Нил раскритиковал игроков НБА, принимающих участие в конкурсе данков

«Это ужасно». Шакил О'Нил раскритиковал игроков НБА, принимающих участие в конкурсе данков
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О'Нил выступил с критикой в адрес игроков НБА, которые принимают участие в конкурсе данков.

«Это ужасно, потому что топовые игроки боятся участвовать в конкурсе данков. Те, кто выступает, похоже, не хотят там быть и не умеют делать шоу. За то, чтобы посмотреть на ваши выступления, платят большие деньги, ребята, а вы не умеете себя подать», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

Ранее Шакил О'Нил назвал три клуба, которые больше подходят Леброну, чем «Филадельфия».

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