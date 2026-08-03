Шакил О’Нил — о чемпионстве «Никс»: вам очень сильно повезло

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил считает, что «Нью-Йорк Никс» не стал бы чемпионом без нескольких ключевых эпизодов, которые сложились в его пользу по ходу плей-офф во время четвёртой игры финала НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

«Если бы не тот подбор, всё было бы кончено. Вы бы не выиграли тот матч. Если бы этот идиот [ДеАарон] Фокс не попытался, чёрт возьми, набрать очки за восемь секунд до конца… Если бы они не упустили преимущество в 29 очков… Я просто говорю: да, вы стали чемпионами, но вам очень сильно повезло», — сказал О'Нил в эфире своего подкаста The Big Podcast with Shaq.

«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1. «Никс» завоевали чемпионский титул впервые за 53 года.