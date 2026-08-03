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«Даллас» продлил контракт с форвардом на $ 52,2 млн, почти вдвое подняв ему доход

«Даллас» продлил контракт с форвардом на $ 52,2 млн, почти вдвое подняв ему доход
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Форвард «Даллас Маверикс» Наджи Маршалл подписал трёхлетнее продление контракта на $ 52,2 млн, сообщает ESPN. Соглашение полностью гарантировано и будет действовать до конца сезона-2029/2030.

Стоит отметить, что Маршалл пришёл в лигу недрафтованным и начал карьеру в «Нью-Орлеан Пеликанс», где в среднем набирал 7,5 очка за матч. Тем временем в «Далласе» его игра заметно выросла, поскольку за два сезона он поднял среднюю результативность до 14,3 очка при 50,9% реализации с игры. В прошлом сезоне он шесть раз набирал 30 и более очков, хотя за первые четыре года в НБА у него было всего два таких матча.

Контракт, подписанный им в 2024 году на три года и $ 27 млн, уже считался очень выгодным для клуба, а новое соглашение почти вдвое увеличивает его среднегодовой доход.

В минувшем сезоне Маршалл также вошёл в число лучших игроков НБА по флотерам, где он реализовал 113 из 202 таких бросков. Помимо него, планку в 100 точных флотеров за сезон преодолели только звёздные разыгрывающие Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»). Маршаллу 28 лет.

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