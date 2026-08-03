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В НБА впервые после Андрея Кириленко может появиться игрок с инициалами «АК» и номером 47

В НБА впервые после Андрея Кириленко может появиться игрок с инициалами «АК» и номером 47
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Артур Калума может стать вторым игроком в истории НБА и первым после Андрея Кириленко, который будет выступать под 47-м номером, имея при этом инициалы «АК». Таким образом, получится своеобразный АК-47.

Фото: Официальный сайт «Лейкерс»

24-летний Калума остался без выбора на драфте 2025 года, после чего подписал с «Лейкерс» негарантированный контракт, но в сентябре был отчислен и провёл сезон-2025/2026 в G-лиге. По итогам Летней лиги НБА — 2026 «Лос-Анджелес» вновь подписал контракт с форвардом — двустороннее соглашение, которое позволяет ему выступать как в НБА, так и в G-лиге в сезоне-2026/2027.

Если Калума сумеет закрепиться в составе к началу регулярного чемпионата и дебютирует в лиге, он может стать вторым «АК-47» в истории североамериканской лиги после Кириленко, бóльшую часть карьеры проведшего в «Юте».

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