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Игрок «Зенита» Карасёв ответил, что нужно баскетболу для роста популярности в России

Игрок «Зенита» Карасёв ответил, что нужно баскетболу для роста популярности в России
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Российский игрок «Зенита» Сергей Карасёв высказался о возможности роста популярности баскетбола в России.

«Поднимать уровень популярности баскетбола в России можно и нужно! У нас в стране более популярен, понятное дело, футбол, он на первом месте, потом хоккей, который тоже очень популярен. Всё-таки нужно делать какие-то мероприятия, связанные с баскетболом, проводить семинары или другие события. Всегда придерживаюсь мнения, что, по моему мнению, это самый интересный вид спорта, потому что он очень динамичный и чем-то похож на хоккей по динамике.

Баскетбол — это очень контактный и доступный вид спорта с большим количеством интересных моментов. У меня много друзей, которые раньше ходили на футбол, а потом, когда познакомились со мной, начали посещать баскетбол. Они говорят, что очень рады, что смогли попасть на баскетбол, потому что игра захватывает. Поэтому считаю, что его 100% нужно развивать», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».

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