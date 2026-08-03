Джейлен Браун ответил, почему тратит до $ 700 тыс. в год на здоровье

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун прокомментировал свои ежегодные расходы на поддержание здоровья, которые, по сообщениям, составляют не менее $ 700 тыс.

«У меня есть собственная медицинская команда, и помощь, которую может предоставить клуб, в итоге ограничена. Играть по 70 матчей за сезон — это серьёзная нагрузка на организм, особенно на колени. Я редко пропускаю игры», — написал Браун в соцсетях.

При этом $ 700 тыс. на здоровье — это чуть больше 1% его годового дохода. В июле 2023 года Браун подписал с «Бостоном» пятилетний супермаксимальный контракт на $ 304 млн, который на тот момент стал самым дорогим в истории НБА. После обмена в «Филадельфию» у него осталось ещё три года по контракту на $ 185 млн.