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Джейлен Браун ответил, почему тратит до $ 700 тыс. в год на здоровье

Джейлен Браун ответил, почему тратит до $ 700 тыс. в год на здоровье
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун прокомментировал свои ежегодные расходы на поддержание здоровья, которые, по сообщениям, составляют не менее $ 700 тыс.

«У меня есть собственная медицинская команда, и помощь, которую может предоставить клуб, в итоге ограничена. Играть по 70 матчей за сезон — это серьёзная нагрузка на организм, особенно на колени. Я редко пропускаю игры», — написал Браун в соцсетях.

При этом $ 700 тыс. на здоровье — это чуть больше 1% его годового дохода. В июле 2023 года Браун подписал с «Бостоном» пятилетний супермаксимальный контракт на $ 304 млн, который на тот момент стал самым дорогим в истории НБА. После обмена в «Филадельфию» у него осталось ещё три года по контракту на $ 185 млн.

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