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Энтони Дэвис оказался среди игроков, уступивших лишь семи легендам НБА по пяти показателям

Энтони Дэвис оказался среди игроков, уступивших лишь семи легендам НБА по пяти показателям
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Североамериканский журналист и обозреватель Bleacher report Энди Бейли на своей странице в социальной сети X сообщил, что в истории лиги лишь семь игроков превзошли бигмена «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвиса по всем пяти основным статистическим категориям.

В их числе Карим Абдул-Джаббар, Тим Данкан, Патрик Юинг, Кевин Гарнетт, Хаким Оладжьювон, Роберт Пэриш и Дэвид Робинсон. Энтони Дэвис за карьеру набрал 20 951 очко, сделал 9342 подбора, 2235 передач, 1977 блок-шотов и 1131 перехват.

Показатели Абдул-Джаббара составили 35 330 очков, 15 469 подборов, 5316 передач, 3603 блок-шота и 1214 перехватов; Данкана — 31 668 очков, 17 950 подборов, 4989 передач, 3588 блок-шотов и 1193 перехвата; Юинга — 27 628 очков, 13 042 подбора, 2490 передач, 3196 блок-шотов и 1258 перехватов; Гарнетта — 28 672 очка, 16 196 подборов, 5916 передач, 2223 блок-шота и 2037 перехватов; Оладжьювона — 30 701 очко, 15 369 подборов, 3515 передач, 4297 блок-шотов и 2408 перехватов; Пэриша — 26 155 очков, 16 480 подборов, 2413 передач, 2668 блок-шотов и 1361 перехват; Робинсона — 23 011 очков, 11 798 подборов, 2721 передача, 3266 блок-шотов и 1539 перехватов.

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