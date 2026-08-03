«Игроков не заманить туда без «дальневосточной надбавки». Агент Рыжов — о бюджете «Динамо»

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением насчёт специфики в заключении контрактов баскетболистов с клубами на Дальнем Востоке.

— Сандлер управлял клубами на Дальнем Востоке с бюджетом в разы меньше, чем у команд из центра. Насколько сложнее подписывать баскетболистов в такие регионы, что в этом случае должно перевешивать деньги — амбиции тренера, комфорт или что-то ещё?

— Полагаю, у вас ложная информация. В начале моей управленческой карьеры, может, и была похожая ситуация. Помню, как подписывал к Сандлеру главным тренером своего подопечного Гундарса Ветру, тогда действительно бюджет Владивостока проседал. Во времена Суперлиги бюджет у Эдуарда всегда превосходил конкурентов, и как раз ваш вопрос содержит в себе ответ — даже бытовые расходы на Дальнем Востоке значительно выше, чем в других регионах, поэтому по-другому и быть не могло, игроков просто не заманить туда без «дальневосточной надбавки», — сказал Рыжов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.