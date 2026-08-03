Агент Рыжов прояснил ситуацию с контрактами игроков «Динамо» после гибели Сандлера

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прояснил ситуацию с контрактами игроков приморского «Динамо» после гибели президента и главного тренера клуба Эдуарда Сандлера.

— После гибели Сандлера «Динамо» осталось без президента и главного тренера одновременно. Кто в этой ситуации является держателем контрактов игроков, что происходит с обязательствами клуба перед подписанными баскетболистами?

— Это трагическое событие никак не влияет на юридическую сторону. Контракты подписываются с клубом, обязательства несёт именно юридическое лицо, представляющее клуб. В подтверждение этой ситуации: год назад сменилось руководство БК «Самара», но как бы ни хотели новые руководители «списать» долги, Единая лига ВТБ чётко дала понять, что правопреемник не может забирать только права, но есть ещё и обязательства.

Был подписан трёхсторонний договор, чтобы команда продолжала участие в соревнованиях на прежнем уровне, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.