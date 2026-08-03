Журналист объяснил, почему «Голден Стэйт» выгодна преданность Стефена Карри

Североамериканский журналист и обозреватель «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Ирвин высказался о защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри и владельце «Голден Стэйт» Джо Лэйкобе.

«Лэйкоб пользуется преданностью Стефена Карри в своих интересах. Он понимает, что может опереться на эту преданность, чтобы держать Карри под контролем. Как думаете, станет ли и дальше давить на руководство в этом направлении?» — сказал Ирвин на YouTube-канале Lakers Lounge.

Ранее журналист Бретт Сигель сообщал, что Карри не намерен просить обмен и по-прежнему остаётся верен команде. При этом с 29 августа Стефен Карри получит право на подписание нового продления контракта с «Уорриорз». По данным инсайдера Шэмса Чарании, именно в конце августа стороны, скорее всего, начнут переговоры.