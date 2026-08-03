Агент Рыжов — о Сандлере: возможно, единовластие было единственным вариантом управления

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением насчёт модели управления приморского клуба «Динамо», выстроенной Эдуардом Сандлером.

— Сандлер совмещал роли менеджера и тренера. Как думаете, это эффективная модель для клуба? Или конфликт интересов, особенно в переговорных процессах по зарплатам?

— Опыт показывает, что это неэффективная модель управления. В умных книжках это называется микроменеджментом. Однако я хорошо понимал Сандлера, почему он выбрал именно такую модель, да и сам он во многих интервью об этом говорил. В наших реалиях, когда уровень спортивного управления низок, мы часто видим, когда клубы с топовыми бюджетами показывают из года в год позорно низкие результаты, возможно, единовластие — это единственный вариант управления. Думаю, именно так и действовал Эдуард. Но, к сожалению, судьба распорядилась так, что нам не суждено увидеть Эдуарда во главе «Динамо» на самом высоком уровне — в Единой лиге ВТБ и сделать какие-либо выводы по поводу эффективности его стратегии, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.