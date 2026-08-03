Агент Рыжов: Сандлер — это фигура с большой буквы для Дальнего Востока

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался о фигуре бывшего президента и главного тренера приморского клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

— Регионы время от времени критикуют за слабое развитие баскетбола. Сандлер был исключением. Видите ли вы других управленцев, способных повторить его путь в отдалённых городах? Или же его смерть — невосполнимая потеря для всего периферийного баскетбола?

— В первую очередь это невосполнимая потеря для его семьи. Не знаю, как словами выразить поддержку его супруге, думаю, таких слов просто нет. Что касается баскетбола, конечно, Сандлер — это фигура с большой буквы для Дальнего Востока. Зная его достаточно хорошо, уверен, он бы сильно обиделся на термин «периферийный баскетбол», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.