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Агент Рыжов высказался об экстремальном отдыхе в межсезонье после смерти Сандлера

Агент Рыжов высказался об экстремальном отдыхе в межсезонье после смерти Сандлера
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Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался об экстремальном отдыхе в межсезонье после смерти президента и бывшего тренера приморского клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

— Какие страховые и финансовые механизмы вообще защищают тренеров и менеджеров в российском баскетболе при трагических случаях? И есть ли у агентов негласное правило рекомендовать клиентам воздерживаться от экстремального отдыха в межсезонье?
— По правде говоря я не знаю о таких механизмах. Есть различные страховые программы не только для спортсменов, но и для всех граждан. Что касается экстремальных видов спорта, прямой запрет касается именно игроков. Я не сталкивался с подобными ограничениями для управленцев, за исключением байки про совладельцев одной большой компании, которым было запрещено даже летать на одном самолете, хотя давно известно, что это наиболее безопасный вид транспорта. Подчеркну — это байка, за её правдоподобность не могу отвечать, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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