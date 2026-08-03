В Филадельфии появился мурал Леброна Джеймса после подписания им контракта с «Сиксерс»

В Филадельфии уже появился мурал, на котором изображён 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс в майке «Сиксерс». На это обратил внимание аккаунт Barstool Philly в социальной сети Х.

Фото: аккаунт Barstool Philly в социальной сети Х

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

Джеймс был свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года.