Билл Симмонс назвал топ-5 игроков НБА не на позиции центрового

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс назвал топ-5 лучших игроков в истории не на позиции центрового, сообщает аккаунт NBABase в социальной сети Х.

Топ-5 игроков НБА не на позиции центрового по мнению Симмонса.

Скотти Пиппен;

Деннис Родман;

Дрэймонд Грин;

Кавай Леонард;

Андре Игуодала.

Билл является одним из самых влиятельных и популярных спортивных аналитиков, журналистов и подкастеров в США. В данный момент он занимает пост руководителя направления разговорного контента в Spotify и управляет собственной медиаимперией The Ringer. Ранее Симмонс также работал на ESPN.

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Видео: рекорды НБА.