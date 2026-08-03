Билл Симмонс назвал топ-5 игроков НБА не на позиции центрового

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс назвал топ-5 лучших игроков в истории не на позиции центрового, сообщает аккаунт NBABase в социальной сети Х.
Топ-5 игроков НБА не на позиции центрового по мнению Симмонса.
Скотти Пиппен;
Деннис Родман;
Дрэймонд Грин;
Кавай Леонард;
Андре Игуодала.
Билл является одним из самых влиятельных и популярных спортивных аналитиков, журналистов и подкастеров в США. В данный момент он занимает пост руководителя направления разговорного контента в Spotify и управляет собственной медиаимперией The Ringer. Ранее Симмонс также работал на ESPN.
Видео: рекорды НБА.