Гомельский назвал топ-5 действующих игроков НБА с самым высоким баскетбольным IQ

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский назвал действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с самым высоким игровым интеллектом.

«У ветеранов: Леброн [Джеймс], [Стефен] Карри, [Кевин] Дюрант, [Дрэймонд] Грин. Добавлю к ним [Николу] Йокича», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Гомельский выступал на профессиональном уровне с 1970 по 1974 год, всю карьеру провёл в составе московского ЦСКА. Имеет звание мастера спорта СССР международного класса. Он является четырёхкратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Ранее Владимир Гомельский отреагировал на смерть Ивана Едешко.