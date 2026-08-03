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Майкл Портер включил Йокича в топ-10 лучших игроков в истории

Майкл Портер включил Йокича в топ-10 лучших игроков в истории
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28-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Портер, выступающий за команду «Бруклин Нетс», лестно высказался в адрес 31-летнего чемпиона НБА в составе колорадской команды «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича, выступающего на позиции центрового.

«Думаю, некоторые из лучших действующих игроков должны занять более высокие позиции в топе лучших за всю историю, чем это принято считать. И Йокич, возможно, не знаю, войдёт ли он, по мнению других, но я бы точно включил его в топ-10 лучших в истории игроков НБА», — приводит слова Портера портал Basketball Network.

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