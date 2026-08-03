Перкинс посоветовал Стефену Карри подумать над уходом из «Голден Стэйт»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс посоветовал четырёхкратному чемпиону НБА соотечественнику Стефену Карри подумать над уходом из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Стефу нужно продумать стратегию ухода из «Голден Стэйт Уорриорз». Подумайте об этом: последние четыре года эта команда выходила в плей-ин. А в этом году, учитывая состав команд Запада, «Голден Стэйт» снова окажутся в числе претендентов на участие в турнире плей-ин.

Нельзя больше тратить время на надежды и расчёты, что Майк Данливи всё сделает правильно или предпримет необходимые шаги, чтобы обеспечить борьбу за титул, особенно в жёсткой Западной конференции. Хочу, чтобы Стеф Карри завершил карьеру в форме «Голден Стэйт». Но я также хочу видеть, как он играет в значимый баскетбол. Мне хотелось бы, чтобы Стеф Карри играл тогда, когда это важнее всего», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.