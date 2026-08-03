Гомельский оценил вклад Сандлера в развитие баскетбола на Дальнем Востоке

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский оценил вклад бывшего президента и главного тренера приморского клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера в развитие баскетбола на Дальнем Востоке.

«Я не был знаком с Эдуардом Сандлером. С уважением отношусь к его достижениям по восстановлению популярности баскетбола в Приморском крае. Думаю, та основа в системе подготовки баскетболистов в крае, которую заложил Сандлер, не будет потеряна.

Конечно, очень интересно, какое кадровое решение будет принято в клубе по замещению должностей генерального директора и главного тренера команды», — написал Гомельский на своём сайте.