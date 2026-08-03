Гомельский предположил, когда российские команды допустят к участию в еврокубках

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский предположил, когда российские команды допустят к участию в еврокубках.

«Судя по политической обстановке в Европе и зависимости спортивных федераций и некоторых спортивных организаций, в том числе и Евролиги, от политических решений ряда правительств, допуск наших баскетбольных клубов к официальным международным соревнованиям можно ожидать не раньше 2028 года», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, национальные команды России и Беларуси не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд двух государств.