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Владельцы «Бруклина» приняли решение развестись после 30 лет брака

Владельцы «Бруклина» приняли решение развестись после 30 лет брака
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Владельцы клубов НБА «Бруклин Нетс» и WNBA «Нью-Йорк Либерти» Джо Цай и Клара Ву Цай объявили о разводе после 30 лет брака. Пара подчеркнула, что расставание проходит мирно, а структура управления спортивными франшизами останется без изменений.

«Клара Ву Цай и Джо Цай приняли решение завершить свой брак — это взаимный шаг, сделанный с большим уважением друг к другу. За долгие годы их отношения переросли в партнёрство: они вместе ведут бизнес и воспитывают детей. Хотя они отдалились как супруги, их развод проходит без конфликтов, а отношения остаются прочным профессиональным союзом», — приводит слова официального представителя семьи New York Post.

Состояние семьи Цай оценивается в диапазоне от $ 9,5 млрд до $ 12,5 млрд.

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