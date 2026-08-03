Баскетбольного тренера застрелили в Чикаго

Известный школьный баскетбольный тренер и бывший игрок Тим Бэнкстон был застрелен в Чикаго. Как информирует Daily Mail, 60-летнего специалиста обнаружили с огнестрельным ранением в одном из домов в районе Оберн-Грешем.

По данным полиции, Бэнкстон получил смертельное ранение в живот. Его нашли около 10:00 утра 29 июля. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего, однако подозреваемых пока не задержали.

Как рассказали родственники, Бэнкстон, проживавший в городе Гэри (штат Индиана), приехал в гости к другу. Вернувшись домой, хозяин обнаружил его лежащим на полу с огнестрельным ранением.

Бэнкстон был хорошо известен в баскетбольных кругах Чикаго. В 1980-х он выступал за школьную команду Simeon High School, после чего играл на уровне NCAA за Bradley University и Loyola University Chicago. Затем посвятил десятилетия тренерской работе и воспитанию молодых баскетболистов.

После трагедии родственники и бывшие воспитанники почтили память наставника. У Бэнкстона остались жена, сын и две дочери.

«Он был гораздо бо́льшим, чем просто тренер. Наставник, друг, учитель. Он изменил жизни очень многих людей», — сказал его бывший игрок Уэйн Монтгомери.