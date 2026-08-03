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Легенда НБА Хардуэй раскрыл истинный мотив перехода Леброна в «Филадельфию». Это не титул

Легенда НБА Хардуэй раскрыл истинный мотив перехода Леброна в «Филадельфию». Это не титул
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Член Зала славы баскетбола, а также чемпион ОИ-2000 в составе сборной США американец Тим Хардуэй предположил, почему четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс решил перейти в «Филадельфию Сиксерс».

«Я рад за Леброна, однако это его деловое решение. Сейчас «Филадельфию» возглавляет Боб Майерс, легендарный генеральный менеджер. Когда я об этом сказал, то мои слова стали вирусными в соцсетях и многие задались вопросом: «Боб Майерс — владелец?» Нет, он не владелец. Но знаете что? Он похож на него.

И сейчас Леброн едет туда, чтобы учиться у Боба Майерса, чтобы после завершения карьеры у него была своя команда… Я думаю, Леброн поговорил с Мэджиком и получил от него наставления, поскольку нужно понимать, что Боб Майерс помог восстановить руководство таких команд МЛБ, как «Вашингтон Коммандерс» и «Лос-Анджелес Доджерс», — приводит слова Хардуэя портал Basketball Network.

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