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Владимир Гомельский оценил состав «Филадельфии» после перехода Леброна

Владимир Гомельский оценил состав «Филадельфии» после перехода Леброна
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика относительно состава «Филадельфии Сиксерс». В конце июля стало известно, что карьеру в команде продолжит ветеран Леброн Джеймс.

— Джоэл Эмбиид, Леброн Джеймс, Джейлен Браун, Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб — очень сильный состав.
— Абсолютно согласен с тем, что стартовая пятёрка «Филы», игроков которой вы назвали, выглядит на бумаге едва ли не сильнейшей в лиге. Осталось только воплотить прогнозы в победы на площадке. Вопросы по состоянию здоровья лидеров, их взаимопонимания на поляне, настрою и самоотдаче — сезон даст ответы, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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