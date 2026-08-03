Владимир Гомельский оценил состав «Филадельфии» после перехода Леброна

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика относительно состава «Филадельфии Сиксерс». В конце июля стало известно, что карьеру в команде продолжит ветеран Леброн Джеймс.

— Джоэл Эмбиид, Леброн Джеймс, Джейлен Браун, Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб — очень сильный состав.

— Абсолютно согласен с тем, что стартовая пятёрка «Филы», игроков которой вы назвали, выглядит на бумаге едва ли не сильнейшей в лиге. Осталось только воплотить прогнозы в победы на площадке. Вопросы по состоянию здоровья лидеров, их взаимопонимания на поляне, настрою и самоотдаче — сезон даст ответы, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Леброн Джеймс готовится к 24-му сезону в НБА: