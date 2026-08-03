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Экс-игрок НБА назвал вариант для продолжения карьеры Расселла Уэстбрука

Экс-игрок НБА назвал вариант для продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
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Бывший игрок НБА Джо Джонсон высказал мнение, что 37-летний разыгрывающий Расселл Уэстбрук мог бы принести пользу «Хьюстон Рокетс». Ожидается, что к началу нового сезона в строй вернётся Фред Ванвлит, пропустивший прошедший розыгрыш из-за разрыва крестообразных связок, однако Джонсон убеждён, что «Рокетс» требуется усиление.

«Даже если Фред Ванвлит… Уверен, он начнёт сезон в старте, но, чёрт возьми, он перенёс операцию на «крестах». Вы что, собираетесь загонять его все 82 матча? И что он тогда выдаст в плей-офф? Ничего!

Так что на позиции разыгрывающего просто обязана быть глубина. Нужны парни, которые умеют играть, понимающие игру и способные сделать её проще для всех остальных. Возьмём Расса. Несмотря на возраст, он всегда в чертовски отличной форме. Слушайте, я бы дал ему шанс», — сказал Джонсон на канале Nightcap в YouTube.

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