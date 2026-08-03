Игрок «Филадельфии» Эджкомб назвал Леброна Джеймса величайшим баскетболистом в истории

21-летний защитник «Филадельфии Сиксерс», представляющий Багамы, Ви Джей Эджкомб признал, что считает 41-летнего одноклубника и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда, величайшим баскетболистом в истории.

«Для меня Леброн величайший игрок всех времён… Мне просто интересно учиться и смотреть, на что мы способны на площадке», — приводит слова Эджкомба аккаунт NBABase в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

Джеймс был свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года.