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Крис Бош объяснил, почему не считает переход Леброна в «Филадельфию» чем-то зазорным

Крис Бош объяснил, почему не считает переход Леброна в «Филадельфию» чем-то зазорным
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Член Зала славы баскетбола, а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Крис Бош объяснил, почему не считает переход 41-летнего экс-одноклубника и соотечественника Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» чем-то зазорным.

«У них хорошая команда. У них есть чемпионские амбиции. Если посмотреть на бумагу, они выглядят довольно неплохо. Для них самое важное — понять, как они будут играть, как будут выступать вместе, какие у них будут схемы в защите и атаке.

Но самое главное — как пятеро игроков на площадке и вся команда в целом смогут сыграться? Как они будут делиться мячом? Как они смогут стать сплочённой командой в будущем? Вот в чём будет сложность. И, чёрт возьми, как и в любой другой команде, главное — быть здоровыми, преодолевать взлёты и падения», — приводит слова Боша портал Hoopshype.

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