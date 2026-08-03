«Это случилось со мной дважды, и я больше не мог играть». Крис Бош предупредил Вембаньяму

Член Зала славы баскетбола, а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Крис Бош дал совет 22-летнему французскому центровому Виктору Вембаньяме, выступающему за команду «Сан-Антонио Спёрс», в плане заботы о собственном здоровье.

«Принимай лекарства. Убедись, что ты строго следуешь своему режиму, чтобы такого больше не повторилось. Со мной это случилось один раз, потом — ещё дважды, после чего я больше не мог играть. Так что, думаю, ему нужно просто делать всё необходимое, чтобы поддерживать кровь в максимально разжиженном состоянии, и заботиться о своём теле вне площадки», — приводит слова Боша портал Hoopshype.

И у Криса Боша, и у Виктора Вембаньямы диагностировали тромбоз глубоких вен (образование опасных тромбов).