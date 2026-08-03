Инсайдер раскрыл слова одного из представителей «Далласа» о Всеволоде Ищенко

Инсайдер Spotrac Кит Смит, который традиционно собирает информацию во время Летней лиги НБА, привёл мнения по поводу российского баскетболиста Всеволода Ищенко. Спортсмен был выбран «Даллас Маверикс» на драфте НБА 2026 года, однако контракт с клубом пока не подписал.

Смит передал сообщение, которое услышал от одного из представителей фронт-офиса техасской команды.

«Не списывайте Всеволода Ищенко со счетов. Возможно, ему понадобится ещё год или около того, но из него получится хороший игрок», — сказал один из руководителей «Маверикс».

Кроме того, Смит передал слова одного из зарубежных скаутов об Ищенко: «Всеволод может вырасти в действительно хорошего игрока».

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