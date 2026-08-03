Экс-игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал, почему покинул НБА

Бывший игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Шарлотт Хорнетс». Спортсмен отметил, что недостаток игрового времени стал одной из главных причин его ухода из лиги. Сейчас американец представляет «Дубай».

«Я смотрел на это так: Николя Батюм получил контракт на $ 125 млн, а я — на $ 3 млн. Точнее, я получал около $ 2,5 млн за три года. То есть он зарабатывал примерно по $ 25 млн за сезон. Поэтому, когда он возвращался после травмы, было понятно, что играть будет именно он. Он всё равно выходил на площадку — независимо ни от чего.

Меня никогда не нужно было заставлять работать. Никто не подталкивал меня проводить дополнительные часы в зале. Но наступает момент, когда ты просто думаешь: «Ладно, я хочу играть». Меня отправили в фарм-клуб, и там я набрал 50, потом — 45, а затем — 40 очков в трёх матчах подряд — причём всё это произошло за четыре дня. Вот так я в итоге и покинул НБА», — сказал Бэйкон на канале In Touch With Reality Show в YouTube.

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