«Он переписывает историю». Экс-игрок НБА Эдди Джонсон вступился за Леброна

Бывший игрок НБА Эдди Джонсон заявил, что четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса несправедливо критикуют за переходы в другие команды ради борьбы за титулы.

«Все знают путь Леброна. Уже 23 года он постоянно находится в центре внимания, без единой передышки. Все знают, что он выдающийся баскетболист… Так давайте перестанем делать вид, что этот разговор действительно о баскетболе. Мы все понимаем: речь идёт о наследии.

На протяжении более двух десятилетий Леброна оценивают по стандартам, которых не применяли ни к одному игроку в истории. Каждый его шаг, на площадке и за её пределами, оценивается не с точки зрения того, помогает ли он команде побеждать. Всё сводится к одному вопросу: «Помогает это или вредит его аргументам в споре за звание величайшего игрока всех времён?» Вот о чём на самом деле идёт речь.

Почему-то, когда это делает Леброн, сразу появляются разговоры о «погоне за перстнями». Почему? Потому что каждый новый чемпионский титул Леброна меняет историю. Он меняет то, где люди ставят его в своих рейтингах, как его будут помнить будущие поколения, и делает спор с Майклом Джорданом ещё более неудобным для тех, кто уже давно всё для себя решил.

Сегодня Леброна мотивирует то же самое, что и в 18 лет, когда он только пришёл в лигу: Побеждать. Именно так выглядит величие. И, возможно, настоящая причина, по которой у некоторых людей с этим возникают проблемы, заключается вовсе не в том, что Леброн хочет выиграть ещё один чемпионат. Возможно, дело в том, что каждое новое достижение приближает его ещё на один шаг к тому, чтобы навсегда изменить величайший спор в истории баскетбола», — написал Джордан в соей колонке для HoopsHype.