Bleacher Report назвал лучшие стартовые пятёрки НБА после перехода Леброна в «Филадельфию»

Издание Bleacher Report представило рейтинг лучших стартовых пятёрок клубов НБА после перехода четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

Первое место в рейтинге заняла «Филадельфия», стартовая пятёрка которой выглядит следующим образом: Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб, Джейлен Браун, Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид.

Вторую строчку заняли прошлый чемпионы НБА «Оклахома-Сити Тандер», третьим стал действующий обладатель титула «Нью-Йорк Никс». В первую шестёрку также вошли «Индиана Пэйсерс», «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» расположился лишь на 16-м месте рейтинга. Худшей стартовой пятёркой в лиге, по версии издания, обладает «Милуоки Бакс».