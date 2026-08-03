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Bleacher Report назвал лучшие стартовые пятёрки НБА после перехода Леброна в «Филадельфию»

Bleacher Report назвал лучшие стартовые пятёрки НБА после перехода Леброна в «Филадельфию»
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Издание Bleacher Report представило рейтинг лучших стартовых пятёрок клубов НБА после перехода четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

Первое место в рейтинге заняла «Филадельфия», стартовая пятёрка которой выглядит следующим образом: Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб, Джейлен Браун, Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид.

Вторую строчку заняли прошлый чемпионы НБА «Оклахома-Сити Тандер», третьим стал действующий обладатель титула «Нью-Йорк Никс». В первую шестёрку также вошли «Индиана Пэйсерс», «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» расположился лишь на 16-м месте рейтинга. Худшей стартовой пятёркой в лиге, по версии издания, обладает «Милуоки Бакс».

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