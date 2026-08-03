Экс-тренер «Лейкерс» рассказал историю о совместных тренировках Леброна и Дэвиса

Бывший ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Лайонел Холлинс поделился рассказом о первых совместных тренировках Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса после перехода центрового в калифорнийский клуб.

«У меня есть одна история. Мы получили Энтони Дэвиса в результате обмена уже после того, как я присоединился к команде. Однажды утром Эй Ди зашёл в тренажёрный зал и говорит: «Брон, ты же говорил, что, если я перейду сюда, мы будем тренироваться вместе. Но мы до сих пор ни разу этого не сделали».

А Леброн ему отвечает: «Тебе просто нужно вставать немного раньше, если хочешь тренироваться со мной».

И это была чистая правда, потому что Леброн — жаворонок. Он просыпается рано, делает всё, что запланировал. А Эй Ди любит подольше поваляться в кровати. Он всё равно приходил и выполнял свою работу, но уже не вместе с Леброном, потому что к тому моменту Леброн уже заканчивал тренировку», — приводит слова Холлинса аккаунт SiriusXM NBA Radio в социальной сети Х.