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Выбранный на драфте НБА Ищенко останется в «Локомотиве-Кубань» ещё на сезон

Выбранный на драфте НБА Ищенко останется в «Локомотиве-Кубань» ещё на сезон
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Российский защитник Всеволод Ищенко, выбранный «Даллас Маверикс» на драфте НБА 2026 года под 56-м номером, продолжит выступать за «Локомотив-Кубань» в сезоне-2026/2027. Об этом сообщила агент баскетболиста Нафисет Удычак телеграм-каналу «Номер 23».

«Всеволод проведёт предстоящий сезон в «Локо». Мы полностью довольны тем, как складывается ситуация. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы Сева провёл сильный сезон, а дальнейшие решения будут приниматься уже по его итогам», — приводит слова Удычак «Номер 23».

Как пишет источник, между американским и российским клубами выстроено хорошее рабочее взаимоотношение, в котором понимают общий вектор развития игрока.

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