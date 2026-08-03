«А ты не работаешь». Дэвис ответил хейтеру после истории о Леброне

Чемпион НБА Энтони Дэвис отреагировал на рассказ бывшего тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Лайонела Холлинза, который заявил, что центровой не тренировался вместе с Леброном Джеймсом, поскольку приходил в зал позже своего бывшего партнёра по команде.

Под публикацией с этой историей Дэвис оставил эмодзи синей кепки, который в англоязычном интернете означает «ложь» или «выдумка». После этого один из пользователей написал баскетболисту: «Может, тебе лучше заниматься тем, чтобы стать сильнее, а не сидеть в «Твиттере» и писать, что случайные посты — правда или ложь?»

«Ну да, конечно. Ты-то можешь так говорить, потому что ты не работаешь и тебе вообще нечем заняться в жизни», — ответил ему Дэвис в социальной сети Х.