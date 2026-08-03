15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Крис Бош высказался о тяжёлом эпизоде, после которого едва не умер

Чемпион НБА Крис Бош высказался о тяжёлом эпизоде, после которого едва не умер
Комментарии

Двукратный чемпион НБА Крис Бош рассказал, что в январе 2026 года вновь перенёс тромбоэмболию лёгочной артерии и оказался на грани смерти. Напомним, у американца диагностирован тромбоз глубоких вен (образование опасных тромбов).

«Да, в январе у меня случился серьёзный эпизод. Я буквально был на грани смерти и, можно сказать, вернулся с того света. Я не шучу. У меня снова произошла тромбоэмболия лёгочной артерии. Это случилось в январе, в этом году. Я провёл неделю в больнице. Поэтому принимайте свои лекарства. Я каждый день принимаю назначенные препараты, каждый день слежу за своим здоровьем и держу ситуацию под контролем.

Причём никаких симптомов заранее не было. С этим придётся жить всю оставшуюся жизнь. Думал, что всё уже позади, но оказалось, что нет. Так что теперь главное — строго соблюдать лечение и не отступать от режима», — приводит слова Боша HoopsHype.

Материалы по теме
«Это случилось со мной дважды, и я больше не мог играть». Крис Бош предупредил Вембаньяму
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android