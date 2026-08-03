Агент Леброна: если говорить о нём негативно, люди обратят на тебя внимание

Агент четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса Рич Пол считает, что многие публичные личности намеренно критикуют его клиента, чтобы привлечь к себе внимание.

«Мне кажется, где-то в алгоритмах или в каком-то пособии по соцсетям написано: «Если будешь говорить о Леброне в негативном ключе, люди обязательно обратят на тебя внимание». Думаю, для многих это уже стало своего рода руководством к действию. Но критика и конструктивные замечания — это всегда нормально», — приводит слова Пола аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее Леброн Джеймс решил сменить команду и перейти из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Филадельфию Сиксерс», что вызвало обсуждение в баскетбольном сообществе.