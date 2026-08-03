Эй Смит раскритиковал Дюранта за сравнение «Филадельфии» с чемпионскими «Уорриорз»

Известный американский телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал высказывание чемпиона НБА Кевина Дюранта, в котором он сравнил нынешнюю «Филадельфию Сиксерс» с чемпионским «Голден Стэйт Уорриорз».

«Он улыбался, так что, возможно, просто шутил. Но если он говорил серьёзно, то именно поэтому это сравнение не имеет никакого смысла. Кевин Дюрант вёл 3-1 в серии, когда играл за «Оклахому». Затем его команда упустила это преимущество и уступила «Уорриорз» — команде, завершившей регулярный чемпионат с результатом 73-9. А уже через месяц он подписал контракт именно с ними. После этого никакой интриги не осталось. Всё было предрешено. Ни у кого не было шансов.

Здесь же ситуация совершенно другая. Тайриз Макси — феноменальный игрок, однако он ни разу не выходил в финал Восточной конференции. Джоэл Эмбиид, когда здоров, действительно элитный баскетболист, но и он никогда не играл в финале Востока. «Филадельфию» никто не считает главным фаворитом в борьбе за чемпионство. Многие вообще ставят её лишь на третье или четвёртое место среди претендентов. Никто не думает, что они сильнее «Оклахомы» или «Сан-Антонио». А вот тогда никто не ставил какую-либо команду выше «Голден Стэйт», — приводит слова Смита аккаунт JayTekes в социальной сети Х.