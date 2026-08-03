Виктор Вембаньяма позирует с обложкой NBA 2K27

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», опубликовал фотографию, на которой позирует с обложкой баскетбольного симулятора NBA 2K27, на которой сам изображён.

Фото: NBA France

Фото: NBA France

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА 2023 года. В сезоне-2025/2026 игрок помог команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно признан лучшим защитником минувшего сезона.

Ранее стало известно, что француз подписал новый контракт с командой сроком на пять лет. Его оклад за это время составит $ 252 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2027/2028.